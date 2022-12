Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

(Di venerdì 23 dicembre 2022)si avvicina e la domanda è la stessa per tutti: cosa regalare ad amici e familiari? Quello con lo shopping tra le vetrine illuminate è un appuntamento immancabile, ma a volte trovare l’idea giusta può essere complicato. Per fortuna ci vengono in aiuto i vip, che sui social lanciano alcune idee da impacchettare sotto l’albero.di lusso Anna Valle, borsa Salvatore FerragamoSe l’occasione lo richiede e il portafoglio lo consente, la cifra da spendere può essere importante. La borsa di lusso è un classico senza tempo: Anna Valle ha scelto una Ferragamo. Se state cercando un orologio limited edition quello di Wanda Nara, dedicato ai pianeti, ha la cassa in bioceramica. Se poi volete stupire con una sorpresa “mondiale”, ci sono le sneakers rosa Louis Vuitton che ha indossato Antonella Roccuzzo per esultare per la vittoria dell’Argentina ...

La leggenda narra che Babboarrivasse sempre molto stanco alle ultime consegne dinella notte di. Gli elfi che lo vedevano in quelle condizioni si riunirono un anno per discutere ...Tra luci scintillanti, vetrine infiocchettate e carrelli della spesa stracolmi arriva il 25 dicembre delle feste e dei, ma per chi è alla ricerca del senso vero e più bello delil presepe resta il simbolo insostituibile. Per questo abbiamo pensato di 'disegnare' una mappa di alcuni dei presepi più belli, ... Natale, il regalo solidale vale doppio: online proposte di onlus e associazioni Per passare le vacanze in compagnia di un buon libro o per fare un regalo, questo Natale gli appassionati della lettura potranno scegliere tra una vasta gamma di libri di nuova uscita e grandi classic ...Un biglietto per una gara, l'abbonamento a una rivista di motori o kit per la pulizia: tutto ciò che un appassionato d'auto vorrebbe ricevere ...