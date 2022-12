Reddito di Cittadinanza scende a 7 mesi | salta l’offerta congrua | le novità in Manovra

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Prosegue la guerra aldi. La premier Giorgia Meloni ha da sempre definito la misura una “paghetta di Stato”, ponendo l’accento sul fallimento delcome misura di politica attiva del lavoro e la sua trasformazione in una misura assistenzialista. Per questo motivo, con le disposizioni inserite all’interno della Legge di Bilancio 2023, la misura sarà abolita dal 1° gennaio 2024. Previsto per il 2023 un periodo “ponte”, durante il quale i cittadini “occupabili” (con età dai 18 ai 59 anni) abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età riceveranno ilsolo per 7 mensilità anziché le attuali 18 rinnovabili. Durante questo periodo dovranno frequentare per almeno seiun corso di formazione o riqualificazione ...