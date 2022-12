Reddito di cittadinanza | la mannaia finale della Meloni | chi lo perde subito

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il conto alla rovescia è iniziato. Dal prossimo anno niente più scuse: se c'è un lavoro disponibile, qualunque esso sia e dovunque esso sia, osi accetta osil'assegno. La stretta suldiportata avanti con determinazione dal governo, che poi forse è l'unica scelta politica forte consentita dalle pochissime risorse a disposizione, si fa ancora più serrata. Si era partiti dalla tagliola degli 8 mesi per gli occupabili. Poi i mesi sono scesi a 7 e nelle ultime ore sono spuntati altri emendamenti volti a rendere sempre più complicata la vita di chi vuole intascare i soldi dei contribuenti senza averne diritto e senza muovere un dito (a parte quello usato per firmare le autocertificazioni). Da una parte, su indicazione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, è arrivato l'obbligo per i beneficiari ...

