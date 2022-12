Reddito di cittadinanza | Fratoianni | “Abolizione? Una vigliaccata | Meloni condanna alla povertà e al ricatto milioni di persone”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “La manovra die Salvini è una manovra ingiusta ed iniqua, colpisce i poveri invece di colpire la, che non riduce le diseguaglianze anzi lerga, e lerga con la leva fiscale che ancora una volta funzionarovescia. Una manovra che continua a colpire e a umiliare il lavoro con la reintroduzione dei voucher, con il no al salario minimo. Nessuna misura in grado di rispondere ai grandi problemi di questo Paese, dtransizione ecologicagiustizia sociale, su tutto questo ancora una volta nemmeno un euro, nemmeno un’indicazione in grado di imprimere una svolta”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, nel corso della conferenza stampa dell’Alleanza Verdi Sinistra davanti a ...

