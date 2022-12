Agenzia ANSA

CAGLIARI - Artefice della cavalcata dalla C alla A e di una salvezza più che tranquilla al primo anno nel massimo campionato, a oltre 31 anni dall'addio nel 1991, Claudioufficialmente sulla panchina del Cagliari : il tecnico, ex - tra le altre - di Juve, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina e Valencia, si è legato al club rossoblù con un contratto fino al 30 ...assumerà la guida tecnica della prima squadra dall'1gennaio. Contro il Cosenza, dunque, i rossoblù saranno guidati in panchina da Muzzi, il club manager. . 23 dicembre 2022 Calcio: Ranieri torna al Cagliari, firma fino al 2025 - Sport Claudio Ranieri, alla Sampdoria dal 7 ottobre 2019 al 30 giugno 2021, è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l'avventura al Watford chiusa con l'esonero, il 71enne tecnico romano torna in Italia e ...Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo comunica la società sarda Claudio Ranieri torna in Sardegna dopo 31 anni. Infatti l’ex allenatore giallorosso torna in panchina e sarà il nuovo a ...