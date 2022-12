Ranieri | la scelta del cuore | allenerà il Cagliari in serie B

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ultima esperienza in Premier League, con il Watford. Poteva tornare in Italia, inA, ma Claudioha ascoltato il: riparte dallaB, con la squadra dei suoi primi successi, il ...

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Claudio Ranieri che dall'1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra. Contro il Cosenza, dunque, lunedì 26, alla Domus i rossoblù saranno guidati da Roberto Muzzi, il club manager. L'ex allenatore tra le altre di Roma, Inter, Napoli, Juventus e Atletico Madrid prenderà il posto di Liverani.