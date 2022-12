Qatargate | Salvini provoca Majorino | ' Gli è passato sotto il naso un trolley pieno di soldi'

La Provincia di Varese

, Pierfrancesco Majorino ha accusato i leghisti di essersi astenuti in Europa sull'emendamento relativo alla relazione sulle ingerenze dei Paesi esteri in Europa. Matteoha risposto ...In un momento particolarmente delicato come questo, in cui lo scandalo delriempie ogni ... e poi con i bossiani in rotta con la Lega di, sono senza dubbio un'opportunità per provare ... Qatargate e Pd, Salvini attacca Majorino: "Non si è accorto dei ... «Capisco l'imbarazzo di Majorino che conosce poco la Lombardia, e anche l'Europa visto che doveva controllare e gli è passato sotto il naso un trolley pieno di soldi».Il leader della Lega contro il candidato presidente del centrosinistra alle regionali ed eurodeputato: "Conosce poco la Lombardia e anche l'Europa, visto che doveva controllare, Dovrebbe avere soltant ...