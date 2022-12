Qatargate | Panzeri | il gip sequestra 240mila euro sui conti dell' ex eurodeputato e della figlia

Adnkronos

... su richiesta della Procura che ha dato esecuzione ad un ordine di investigazione europeo della magistratura belga nell'indagine sul, sei conti correnti intestati ad Antonio, alla ...... Luca Visentini, e a Francesco Giorgi, ex collaboratore di. Il sequestro dei conti (sei in ... ( Il caso) L'operazione 'Su delega della Procura della Repubblica di Bergamo - spiega il ... Qatargate, sequestrati 240mila euro sui conti di Panzeri Il gip di Bergamo, su richiesta del procuratore Antonio Chiappani, ha eseguito un sequestro per un valore di circa 250mila euro nei confronti ...La difesa di Maria Dolores Colleoni, moglie di Antonio Panzeri, ex eurodeputato in carcere a Bruxelles per il Qatargate, ha depositato ricorso in Cassazione contro il via libera alla consegna della do ...