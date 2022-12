Qatargate | Conte “Stop consulenze all' estero per i parlamentari”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte allo scandalo del, la politica non può limitarsi ad indignarsi a costo zero. E' facile, oggi, prendere le distanze a parole. E' arrivato il momento di fare la differenza con i fatti. La questione è seria e profonda. Lancio un appello a tutte le forze politiche: mettiamo in campo una solida barriera contro corruzione e influenze di Stati stranieri. Iitaliani sono già ben retribuiti dagli italiani e debbono perorare esclusivamente l'interesse nazionale. Inon devono più ricevere nè un euro nè prestareper Stati stranieri. La funzione pubblica, come recita l'articolo 54 della Costituzione, non deve essere un trampolino di lancio per un carrierismo parallelo”. A dirlo in un'intervista a “TPI” il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe ...