Qatar 2022 | il miglior Mondiale di sempre per l’Africa

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il trionfo dell’Argentina a 36 anni dall’ultima volta, le prodezze di Messi e Mbappé, le eliminazioni precoci e inaspettate di alcune nazionali illustri: sono alcuni momenti che hanno caratterizzato ilin, edizione in cui spicca ilrisultato diottenuto dal. Per la prima volta, infatti, una selezione di questo continente (il Marocco) ha raggiunto la semifinale in questo torneo. Oltre a questo traguardo storico, le cinque nazionali africane hanno totalizzato 24 punti nella fase a gironi: mai ne avevano registrati così tanti in passato. Due squadre sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale, come era avvenuto soltanto nell’edizione 2014 in Brasile. Inoltre, tutte le rappresentative del continente sono state guidate da allenatori ...

L'Unione Sarda.it

È finito nella bufera dopo la sua irruzione in campo dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali in, ma per Salt Bae non è la prima volta. Il controverso cuoco, vero e proprio personaggio social grazie all'amicizia con calciatori e vip e al suo modo particolare di tagliare e salare la carne, ...... ma ci sono tre grandi ostacoli Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano: anche il Napoli è molto forte su Azzadine Ounahi, una delle grandi rivelazioni del Mondiale inche si ... Qatar 2022, il gol più bello è quello di Richarlison Il gol segnato da Richarlison in Brasile-Serbia è stato eletto come gol più bello dei Mondiali Qatar 2022. Nella rosa dei 10 gol candidati anche una delle perle di Kylian Mbappé. I Mondiali sono finit ...Inizia ad essere decisamente serrata la concorrenza per il Torino per arrivare a Walid Cheddira attaccante del Bari e del Marocco, messosi in luce con la maglia dei pugliesi e reduce dai Mondiali in ...