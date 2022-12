Putin usa per la prima volta la parola guerra riferendosi all' Ucraina | deputato lo denuncia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Leggi Anche Zelensky alla Casa Bianca: 'Pace giusta è nessun compromesso sulla sovranità' - Biden: 'non vuole finire la' Leggi Anche Gli Usa varano un nuovo pacchetto per Kiev: ci sono i ...

'Il nostro obiettivo è porre fine a questa ...Vladimir Putin, che ha promesso un "antidoto" contro i Patriot accordati dagli Usa all'Ucraina, ha affermato che questi sistemi non fanno che prolungare il conflitto. Intanto, a Mariupol sono state ... Ucraina, Putin usa per la prima volta la parola 'guerra': "Prima finisce meglio è" Secondo il presidente russo, è necessario che «i nostri avversari si rendano conto che bisogna trattare» Le parole del presidente russo Putin contrapposte a quelle del portavoce della Casa Bianca John Kirby.