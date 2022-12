ilGiornale.it

Uomo, donna Vinca il migliore Una donna più intelligente di un uomo gli è superioreera e ... Chila scienza non potrà capire il mondo È il lascito del... Non è vero che le utopie debbono ...La guerra in Ucraina non ha fatto che inasprire i problemi, sia per i rapporti di Xi Jinping con, che per il crescente irrigidimento degli Stati Uniti. Nell'apparato retorico delle istituzioni ... Putin snobba i Patriot di Biden: "La Russia li distruggerà" Il leader del Cremlino Vladimir Putin si è detto fiducioso che le forze armate russe "distruggeranno" i sistemi missilistici di difesa aerea Patriot: "Sono convinto al cento per cento" ...