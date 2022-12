Prodotti pericolosi per la salute Sequestrati 25200 articoli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito una serie di interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione dinon conformi e potenzialmente dannosi per lapubblica. L’attività operativa, dispiegata sull’intero territorio provinciale di competenza del Reparto, ha permesso di individuare e di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 25.200, tra i quali giocattoli, casalinghi eper l’igiene personale, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine, nonché l’eventuale presenza di sostanze in grado di arrecare danno all’uomo o all’ambiente. All’esito dell’attività sono stati segnalati alle ...

