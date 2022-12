Procura Figc | si riapre il caso plusvalenze Non solo la Juve | coinvolte altre 8 squadre | anche Pisa e Empoli

Agenzia ANSA

E' quello che lafederale ritiene che sia emerso nel fascicolo di 555 pagine di chiusura delle indagini dell'inchiesta Prisma che non erano ancora disponibili allanell'ambito della ...Il Chieti ha immediatamente ha escluso il giocatore dalla partita e ha presentato l'esposto allafederale mettendosi a disposizione per le prossime indagini della. Alla fine, in campo ha ... Procura Figc: "Riapriamo il processo plusvalenze su Juve e altri" - Sport Rispetto al proscioglimento di aprile, solo le ammissioni dei diretti interessati potevano cambiare lo scenario per la giustizia sportiva. Dalle operazioni "artefatte nei valori" ai "valori non congru ...Come spesso accade la Giustizia Sportiva che in un primo momento aveva accantonato il bubbone plusvalenze per l’impossibilità di misurare con certezza l’oggettività degli affari più o meno “fraudolent ...