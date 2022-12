Primoz Roglic | dagli assalti falliti al Tour de France al ritorno al Giro d’Italia

TUTTOBICIWEB.it

Avanti un altro. Anche, il vincitore di tre Giri di Spagna, ha deciso di venire a correre il Giro d'Italia. È un altro corridore di livello che ha annunciato ufficialmente ieri che sarà al via della corsa rosa ...Oltre al campione del Mondo, il belga Remco Evenepoel, al gallese Geraint Thomas, vincitore nel 2017, e al recordman dell'ora Filippo Ganna, al via ci sarà anche, triplo vincitore della ... LA SCELTA DI PRIMOZ: ROGLIC CORRERA' IL GIRO D'ITALIA NEL 2023 Giro d'Italia 2023. Lo sloveno Primoz Roglic fu 2° nel 2019. E il suo team: "Abbiamo un conto da regolare..." Avanti un altro. Anche Primoz Roglic, il vincitore di tre Giri di Spagna, ha deciso di ven ...Davide Cassani aveva un sogno: portare in Romagna il Mondiale di ciclismo. Fatto. Davide Cassani aveva un altro sogno: portare in Romagna il Tour de France.