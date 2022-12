Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Giroud tranquillizza il Milan | lui c’è”

Tutto Napoli

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte calo, appesantita dai rinnovati timori sull'evoluzione dell'economia americana e sulle future decisioni della Fed, oltre che dalle fosche previsioni per l'...*** Banco Bpm: partnership con Agricole nella bancassurance danni per 400 mln (RCO). 23 - 12 - 22 08:10:37 (0098) 0 NNNN PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Processo da rifare" La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha dedicato la sua prima pagina a Olivier Giroud, attaccante rossonero che a breve tornenrà dalle vacanze post Mondiale e ...Sul podio decretato da migliaia di voti sono rappresentati «tormentoni verbali» tratti da il «gentese», il «politichese» e l’«aziendalese» ...