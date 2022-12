Price cap | non c’è niente da esultare

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) C’è un bellissimo libretto che si legge d’un fiato e che consiglio di leggere: Il Regime in Redazione, di Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Questo è un momento giusto per segnalarlo e fra poco vedrete perché. Il 20 dicembre l’Europa ha messo il tetto al prezzo del latte e del pane. Il tetto del primo è 100 euro al litro, quello del secondo 100 euro al chilo. Se poco poco questi prezzi s’azzardano a superare quel tetto – il che, se uno vuole essere pignolo, vuol dire che è consentito sfondare il tetto o, se volete, che non c’è alcun tetto – se poco poco, dicevo, il tetto è superato, e non una volta ma per tre giorni consecutivi, automaticamente il prezzo scende al valore del tetto e vi rimane per 20 giorni. Così quel prezzo può essere 200 di lunedì e martedì e 99 di mercoledì, 200 di giovedì e venerdì e 99 di sabato… Non so, non me ne intendo e quindi domando lumi. Invece ...