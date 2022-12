(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sopravvivono agli emendamenti la flat tax per gli autonomi fino a 85mila euro, Quota 103, Opzione donna e i pagamenti in contanti fino a 5mila euro. Salta la misura sui Pos, attenuata da un tavolo sui pagamenti fino a 30 euro. Entra la proroga al Superbonus

L'HuffPost

Restano le sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con ilper acquisti di cifre ... passa infatti dal 23% al 5% l'aliquota sule sull'assicurazione di vecchiaia. Arriva poi ...Restano le sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con ilper acquisti di cifre ... passa infatti dal 23% al 5% l'aliquota sule sull'assicurazione di vecchiaia. Arriva poi ... Pos, Reddito di cittadinanza, condoni: cosa resta davvero nella manovra dopo l'ammuina parlamentare La variazione di bilancio Con 184 voti a favore, 122 contrari e due astenuti l'Aula della Camera approva la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno ...Il testo, approvato con 197 sì, passa ora al Senato. Giorgetti: «Quando c’è un po’ di turbolenza l’importante è atterrare» ...