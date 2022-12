PORDENONE-TRIESTINA 2-1 | GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

ItaSportPress

- Il presidente Mauro Lovisa, all'indomani dell'incredibile vittoria nel Derby con lae in vista delle imminenti festività natalizie, invia un messaggio a tutto l'ambiente ...La Serie C in campo oggi per la prima partita del girone di ritorno. Ieri il turno si è aperto con la vittoria delin rimonta per 2 - 1 con la. Dall'ora di pranzo fino a stasera: la Serie C offre una ricca antivigilia di Natale con 29 partite. Nel girone A il big match è Pro Sesto - Vicenza. ... Serie C, il Pordenone ribalta la Triestina nel recupero e vola al comando Un Natale decisamente bello per il Pordenone: in pieno recupero tre punti pesanti, per continuare la sua corsa verso il vertice della classifica. Contro la Triestina, al Teghil, è termina infatti 2-1.Il presidente Mauro Lovisa, all’indomani dell’incredibile vittoria nel Derby con la Triestina e in vista delle imminenti festività natalizie, invia un messaggio a tutto l’ambiente neroverde. “Ci volev ...