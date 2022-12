PNRR | l' opportunità per le imprese italiane da cogliere e adattare a ogni cambiamento del paese - l' opinione di Giordano Guerrieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 23 dicembre 2022 - Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono state rilasciate molteplici dichiarazioni in merito al, che è tornato senza ombra di dubbio al centro dell'agenda politica. Il nuovo Governo non mira a giudicare quanto fatto dal predecessore Draghi, ma le critiche mosse al Piano di Ripresa e Resilienza sono molteplici. Se ne riconosce l', ma i dati mostrano un'Italia che non spenderà tutti i fondi ottenuti dall'Unione e che dovrà forse accelerare molto i lavori per concludere tutti i progetti previsti entro il 2026. Si parla quindi di revisioni e modifiche al Piano, che rimane un'per lee per l'economia italiana secondo, esperto di finanza aziendale, autore del libro “Il Codice del Credito” e ...