Plusvalenze Juventus |  il 20 gennaio si deciderà  se riaprire il processo

La Gazzetta dello Sport

Proprio ieri la Procura Figc ha chiesto la revocazione della sentenza con cui a maggio la Corte d'appello della Figc aveva assolto lae gli altri club nel processo sulle. In ...tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "... Plusvalenze, ecco chi rischia oltre alla Juventus La giustizia sportiva vuole fare in fretta e così, come svela l'ANSA, l'udienza davanti alla Corte d'appello federale sul caso plusvalenze è stata fissata per il ...Sandro Sabatini, noto giornalista, in un editoriale per Calciomercato.com si esprime così sulla riapertura del caso plusvalenze per la Juventus.