Plusvalenze | Juve in udienza a gennaio Quali sono i club coinvolti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'di revocazione nel processodavanti alla Corte Federale d'Appello per lantus e le altre società, a quanto si apprende, è stata fissata per il prossimo 20. La Procura della Federcalcio aveva chiesto la revocazione della sentenza con cui a maggio la Corte d'appello della Figc aveva assolto lantus e altri 10nel processo sulle. L'annuncio della Figc è arrivato alla luce dell'inchiesta «Prisma». A parte il Napoli, la cui plusvalenza riguardava Osimhen e non coinvolgeva la, a rischiare un nuovo processoilbianconero, Samp, Empoli, Genoa, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli, Novara e Chievo.

La Gazzetta dello Sport

2 Mezzogiorno di fuoco . Alle ore 12.30 del prossimo venerdì 20 gennaio 2023 è stata fissata l'udienza del nuovo processo sportivo sullefittizie della Juventus . La Procura della Figc riapre così il procedimento, dopo che lo scorso 21 febbraio 2022 aveva chiuso la precedente inchiesta con il proscioglimento del club ...TORINO - Dopo il nulla di fatto di aprile, con il proscioglimento per la Juventus, che era stata tirata in ballo dalla Procura Federale in merito alle, perché letteralmente "mancava la pistola fumante", quanto sta emergendo dagli atti dell'inchiesta Prisma ha fornito elementi utili per tornare a giudicare i bianconeri in base all'... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coinvolte altre otto società Oltre ai bianconeri sono coinvolte altre otto società. L’udienza presso la Corte Federale d’Appello di revocazione del processo plusvalenze, come apprende LaPresse si terrà il prossimo 20 gennaio. Sul ...Decisa la data dell'udienza. Rispetto al proscioglimento di aprile, solo le ammissioni dei diretti interessati potevano cambiare lo scenario per la giustizia sportiva. Dalle operazioni 'artefatte nei ...