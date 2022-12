Plusvalenze Juve | Grassani | «La Procura Figc ritiene di aver trovato la pistola fumante»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In una lunga intervista del Corriere dello Sport all’avvocatosi torna a parlare dintus e del caos. L’avvocato è stato interrogato sui tecnicismi in merito ai procedimenti della Giustizia Sportiva. Queste le parole disullantus: Spiega quali sono i presupposti per riaprire il processo dal punto di vista della giustizia sportiva. «Circostanze straordinarie quali l’emersione della falsità di prove utilizzate nel giudizio, l’omissione di fatti decisivi ai fini della decisione sopravvenuti dopo il processo o che non potevano essere conosciuti, un errore di fatto commesso dal giudice». In sostanza è stato riproposto il contenuto dell’atto di deferimento originario?«Per quanto riguarda il contenuto, nella sostanza le contestazioni sono le medesime: l’elemento di novità ...