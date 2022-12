piùLIBERO Chi era davvero Montanelli | A casa Sallusti | il ricordo del direttore | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Terza puntata di "A", la serie di interviste di Klaus Davi ad Alessandrodisponibili tra i contenuti premium di Più Libero per i lettori che si registrano gratuitamente al nostro sito. In questa puntata,ricorda una figura centrale nella sua carriera e nella storia del giornalismo italiano, non solo di centrodestra: quella di Indro. Il fondatore del Giornale è stato indicato daldi Libero come uno dei suoi maestri di vita, anche per una lezione straordinaria:si ritagliava sempre uno spazio, nelle sue indaffaratissime giornate in redazione, per rispondere direttamente alle lettere dei lettori, intrattenendo con loro un rapporto quotidiano e solidissimo. Anche questo, in fondo, è uno dei segreti del suo ...