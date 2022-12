Pirlo | che classe! Il piede è quello dei vecchi tempi | VIDEO

Tuttosport

Inoltre, ogni satellite impilabile può trasportare un'ala solare flessibile,presenta ... (Xin) © Xinhua Ildelle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo, ...(Xin) © Xinhua Ildelle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo, le principali notizie pubblicate sul sito! Ho letto e accettato l' Informativa privacy ... Pirlo incanta ancora il mondo: la giocata incredibile VIDEO Pirlo, ma cos’ha fatto! La giocata del Maestro è già virale. Ecco le immagini dell’ex giocatore e allenatore della Juve – VIDEO Andrea Pirlo non ha perso certamente quel piede straordinario che aveva ...Pirlo, ma cos’ha fatto! La giocata del Maestro è già virale. Ecco le immagini dell’ex giocatore e attuale allenatore del Karagumruk – VIDEO Andrea Pirlo non ha perso certamente quel piede straordinar ...