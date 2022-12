Pericolo larve Ritirate le alici marinate | ecco i lotti a rischio

ilGiornale.it

Il, però, nasce soltanto se il pesce si consuma crudo, cuocendolo si elimina ogni ... Inoltre per abbattere leè una surgelazione di 4 giorni ad almeno - 18°C. L'affumicatura a freddo ...Le tarme sono un veroper il nostro armadio: questi piccoli insetti, appartenenti all'ordine dei lepidotteri, si ... Dalle uova, fuoriescono piccolepronte ad iniziare il loro banchetto: ... "Presenza di larve vive". L'allarme sulle alici marinate Ozzano (Bologna), 17 dicembre 2022 - Per anni, ondate di fetore hanno invaso l’area circostante la loro attività. Fino ad arrivare nel centro del paese, se il vento soffiava in quella direzione. Il Co ...Nuovo allarme dal mercato alimentare: ritirato un lotto di alici marinate per "presenza di larve vive" È stato ritirato dal ministero della Salute un lotto di alici marinate per "rischio fisico". Il p ...