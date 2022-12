Perché il Fianco Est dei Balcani è così importante per l’Italia e Crosetto lo ricorda

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Ho scelto di venire qui, sulEst,in questo momento è il fronte più critico che ha segnato e segnerà la nostra vita”. Non sono scelte a caso le parole del ministro della Difesa, Guidoin Ungheria, dove ha incontrato i militari del Contingente nazionale del Battle Group Nato impegnati nella missione “enhanced Vigilance Activities”. Ma mettono una volta di più l’accento su un momento delicato in un settore altamente strategico sia per l’Ue che per gli interessi italiani. Trittico “Onorato di portare il saluto e ringraziamento delle Istituzioni e degli italiani ai nostri militari che trascorreranno le Feste di Natale al servizio del Paese, lontani dai loro cari”, ha detto il ministro in occasione della sua visita per le festività natalizie. Ungheria, Romania e Bulgaria infatti rappresentano un trittico ...