Pensioni | calendario pagamenti 2023 | tutte le date

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ildeidelle, come pure dei trattamenti assistenziali, per ilè ormai definito. Siamo tornati, infatti, alle regole pre pandemia, le quali prevedono che il pagamento delledebba coincidere con il primo giorno bancabile di ogni mese. I giorni bancabili variano a seconda che si tratti di conto corrente bancario o postale. Per chi ha l’accredito in banca, infatti, sono giorni bancabili quelli feriali compresi tra il lunedì e il venerdì, mentre alla posta è considerato come tale anche il sabato. Ecco perché in alcuni mesi non coincide il pagamento delletra banca e poste. Nel dettaglio, ilper ilè il seguente: Gennaio, martedì 3 gennaio per ...