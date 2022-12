Pellet | verso il taglio dell’Iva nella manovra

Leggi su consumatore

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il governo e la maggioranza sono alle prese con gli ultimi accordi sulla legge di bilancio. Provvedimento in arrivo per ilIl successo delè frutto, in realtà, degli aumenti del prezzo delle bollette, specie il gas che ha costretto i cittadini a cercare altre fonti di riscaldamento più economiche. La scelta di L'articolo proviene da Consumatore.com.