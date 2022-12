Pelè | l' annuncio della figlia preoccupa i fan | Lo farò per lui | la Foto mostra le condizioni del campione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Kely Nascimento è ladel grandeche in queste ore sta lasciando il Brasile a bocca aperta per le suedi salute. Cosa sta accadendo davvero al? Sono ormai settimane che il mondo interro è in attesa di buone notizie riguardo ledi salute di, uno dei giocatori più amatistoria del calcio. Il suo scontro continuo con Diego Armando Maradona lo ha reso una star anche in Italia dove i cori da stadio hanno sempre esaltato il genio dei due campioni. Dopo l'addio di Maradona arriva adesso l'dellecritiche diche a quanto pare sono peggiorate negli ultimi giorni. Fino a due settimane fa laKely Nascimento, molto attiva sui ...