Pd | Gianni Cuperlo si candida alla segreteria | «Le mie idee in campo per scongiurare la deriva francese»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) C’è un quarto incomodo nella corsa a raccogliere l’eredità di Enrico Letta come nuovo segretario del Pd. È, che – come anticipato da Open nei giorni scorsi – ha sciolto la riserva e annunciato la suatura. «Ci sarò con umiltà, nella chiarezza delle, fuori dai trasformismi che hanno impoverito l’anima della sinistra», ha dettoin un’intervista a Repubblica con la quale ha annunciato la sua “discesa in”. La seconda, nella storia del Pd.infatti, già ghost-writer di Massimo D’Alema ed esponente dell’ala sinistra del partito, si era giàtoalle primarie del 2013 – quelle che avrebbero visto il successo travolgente dell’allora sindaco di Firenze Matteo ...

la Repubblica

'Ci ho riflettuto, so benissimo che ci sono due candidature favorite " ha dettoall'Huffington, parlando chiaramente di Bonaccini e Schlein, intorno ai quali si sta polarizzando ormai da ...si candida alle primarie per la segreteria del Pd . Ad annunciarlo lo stesso esponente dem in un'intervista rilasciata a Repubblica . La sfida di febbraio, quindi, sarà tra Stefano ... Cuperlo si candida alla segreteria del Pd: "È in discussione l'esistenza del partito" A domanda sul perché della scelta: "In questi anni abbiamo cambiato nove segretari e vissuto tre scissioni, forse dovremmo riflettere sul perché". Pesa "il non aver mai voluto discutere la perdita dei ...Chi è e da chi è sostenuto il politico triestino doc che è stato ultimo segretario della Fgci ai tempi del Pci ...