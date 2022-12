Pd | Cuperlo in campo | si definiscono le ' truppe' al seguito dei quattro candidati**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Sono, in pieno equilibrio 'gender', due donne e due uomini. Sono i candidati alla segreteria del Pd che, con la discesa indi Gianni, diventa un poker in corsa per le primarie del 19 febbraio. Tra campagna acquisti e gioco delle coppie, le '' a supporto degli aspiranti leader si vanno ormai definendo. Per Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein e adessosi sono schierati quasi tutti i big del partito e molti parlamentari, con scelte trasversali che spesso hanno superato i confini delle tradizionali correnti dem. Come dimostra il caso di Pina Picierno: "E' una figura che credo possa fare bene anche in futuro, mi affiancherà in questa sfida come tante altri e tanti altri", ha annunciato Bonaccini. La vice presidente del Parlamento ...