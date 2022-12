Pd | Bonaccini | “Guai a fare la fotocopia di M5s e Terzo Polo”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA – “a far noi la, come da qualche parte leggo, dei 5 Stelle o delperché se facciamo le fotocopie la gente sceglierà l’originale”. Così Stefano, candidato alla segreteria del Pd, intervenendo via web all’incontro del Partito Democratico “Per una vera fase costituente” con gli altri candidati Paola De Micheli ed Elly Schlein. “Siamo il Pd e dobbiamo tornare ail Pd fino in fondo per riprenderci lo spazio politico di un partito più grande, a vocazione maggioritaria”, ha aggiunto. “Siamo progressisti perché il cambiamento che promuoviamo ha il segno del contrasto alle diseguaglianze economiche, sociali, di genere e tra le generazioni, territoriali e tiene insieme l’avanzamento dei diritti civili e sociali di tutte e ...

Il Fatto Quotidiano

Tutto mentreattacca: 'a far noi la fotocopia dei 5 Stelle o del Terzo Polo , come da qualche parte leggo. Se facciamo le fotocopie la gente sceglierà l'originale'. 'Se non siamo ...Per il futuro del partito "nessuna autosufficienza ma nessuna delega ad altri a rappresentare la sinistra ed i moderati" ha aggiuntolanciando un monito: "a fare la fotocopia del ... Pd, primo confronto tra i candidati al Nazareno. Bonaccini: “Guai essere fotocopia del M5s o del Terzo… Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo, news. Il testo torna in Commissione, voto finale il 24 dicembre. LIVE ...“ Democratica risulta la parola più comprensiva per descrivere la nostra identità, nessun’altra sostitutiva o aggiuntiva potrebbe descriverla meglio”. È la tesi promossa dal costituzionalista Stefano ...