Pd | Boccia | ' squadra Schlein si allarga e si rafforza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Siamo molto felici e soddisfatti per l'aumento dei comitati in sostegno di Ellyche stanno nascendo in ogni angolo del Paese e in ogni Provincia. C'è tanta voglia di partecipazione, di ricostruire un nuovo Pd, di dare spazio a nuove energie, di spalancare porte e finestre per far entrare idee e contributi nuovi. Elly incarna ogni giorno di più l'idea di futuro costruito da una sinistra unita e larga". Lo afferma Francesco, senatore Pd e coordinatore della mozioneal Congresso del Partito democratico. "Oggi -aggiunge- con Antonio Misiani, coordinatore del programma, e Stefania Bonaldi, coordinatrice della rete delle amministratrici e degli amministratori che sosterranno la mozione, sie sire la. Elly ...