Parma – SPAL | le parole di Varnier e Rabbi nel post partita

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Neldi, si sono presentati in zona mista l’attaccante biancazzurro Simoneed il difensore Marco, che hanno commentato così la vittoria nel derby contro il. Simone: “Sono contento per la vittoria, arrivata dopo una grandedove abbiamo corso tutti tantissimo e sofferto insieme, è la vittoria del gruppo. Questo risultato ci fa capire che possiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e tutti insieme a partire dalla panchina da chi è in campo fino a chi subentra, possiamo ottenere grandi risultati. Ovviamente dobbiamo lavorare ancora tanto e metterci subito sotto a preparare la prossimaperchè c’è da vincere anche quella. Il goal lo voglio dedicare a mia nonna ...

La classifica relativa alle ultime cinque partite: Pisa 11 Venezia 10 Bari 9 Perugia 8 Benevento 8 Palermo 8 Reggina 8 Modena 8 Genoa 7 Como 6 Frosinone 6 Ascoli 6 Sudtirol 6 Cagliari 5