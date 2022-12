Parigi | spari in un centro culturale curdo «Tre morti e diversi feriti» Fermato un uomo con precedenti contro i migranti scarcerato pochi giorni fa

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tragedia a, dove stamattina unha aperto il fuoco in unprovocando tre. Due sono in condizioni gravissime, fa sapere la...

la Repubblica

'Sette, otto,in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno', dice ... omicidio volontario e violenze aggravate', riferisce la Procura dicitata da Bfm - Tv. ......in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno', dice una negoziante di zona citata dalla France Presse. Sale a tre il bilancio dei morti nella sparatoria di: è ... Spari in un centro culturale curdo a Parigi, tre morti: fermato un uomo con precedenti contro i migranti Tragedia a Parigi, dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo provocando tre morti e diversi feriti. Due sono in condizioni gravissime, fa sapere la procura. Stamattina ...Due morti e quattro feriti sono le vittime della sparatoria avvenuta nel centro di Parigi che ha avviato un'inchiesta per omicidio volontario e violenza aggravata ...