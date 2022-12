Parigi | spari contro centro culturale curdo | almeno tre morti

la Repubblica

... anche se le ricerche continuano, vi comunico solo quello che so a seguito sopralluogo" ha detto Laure Beccuau, la procuratrice di. Sulle motivazioni del folle gesto si indaga, ipotesi del ...'Sette, otto,in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno', dice ... omicidio volontario e violenze aggravate', riferisce la Procura dicitata da Bfm - Tv. ... Spari in un centro culturale curdo a Parigi, tre morti: fermato un uomo con precedenti contro i migranti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...