Parigi | sparatoria in rue d’Enghien 3 morti | 4 feriti

(Di venerdì 23 dicembre 2022)quest’oggi a. L’autore del crimine un signore di 69 anni, pensionato ed ex dipendente delle ferrovie. L’uomo ha sparato circa otto volte nei pressi di un centro culturale curdo nel pieno centro diin rue. Tre persone hanno perso la vita nellae altre tre sono rimaste gravemente ferite. L’aggressore è rimasto ferito nel successivo scontro con la polizia ed ora si trova all’ospedale sotto stretta sorveglianza. E’ ferito ma è in stato di emergenza “relativa” come riferito dai cronisti. L’uomo, secondo il Ministro degli Interni Alexandra Cordebard, ha preso deliberatamente di mira gli stranieri ed aveva già precedenti dello stesso genere, in quanto era stato indagato lo scorso anno per aver attaccato un gruppo di migranti all’interno di un campo con una ...

Nei pressi del luogo delladi stamattina a, in rue d'Enghien nel 10° arrondissement, tafferugli sono scoppiati dopo che il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin si è recato sul posto e ha preso la ...È stato arrestato un sospettato già noto alla polizia per attacchi contro migranti: davanti al luogo degli omicidi ci sono state proteste e ... Sparatoria Parigi, l'attentato che ha portato alla morte di almeno 3 persone A Parigi esplode la rabbia dei curdi. In concomitanza con l'arrivo sul posto della sparatoria, nel X arrondissement davanti a un centro culturale ...