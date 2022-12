Parigi | lancio di bottiglie contro la polizia che risponde con gas lacrimogeni | gli scontri dopo la sparatoria e la visita del ministro dell’Interno

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nei pressi del luogo delladi stamattina a, in rue d’Enghien nel 10° arrondissement, tafferugli sono scoppiatiche ilfrancese Gerald Darmanin si è recato sul posto e ha preso la parola. Le immagini mostrano lanci di oggettigli agenti, che hanno risposto con l’uso di gas. Non è chiaro quale sia il motivo degli. Ladi stamattina ha colpito un centro culturale curdo e nelle ore succesive diversi membri della comunità curda si erano raccolti davanti al centro. Darmanin, prendendo la parola sul posto, ha dichiarato che l’assalitore, un 69enne rimasto ferito e che è stato fermato, “voleva ovviamente attaccare gli stranieri” ma che non è certo che il killer ...

Parigi, lancio di bottiglie contro la polizia che risponde con gas lacrimogeni: gli scontri dopo la… Scontri e lancio di oggetti contro la polizia nel quartiere curdo di Parigi, a un centinaio di metri dalla rue d'Enghien, la zona dalla sparatoria di questa mattina che ha portato alla morte di almeno ...Oggi a Parigi un uomo ha aperto il fuoco in strada, presso il centro culturale curdo Ahmet-Kaya in Rue d'Enghien, nel decimo Arrondissement: il bilancio ...