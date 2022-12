TGCOM

Lancio oggetti e barricate A quel punto infatti la gente è entrata in contatto con il cordone di sicurezza eretto intorno al ministro e i manifestanti hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli ...Nei pressi del luogo della sparatoria al centro culturale curdo di, in rue d'Enghien nel 10imo arrondissement, tafferugli sono scoppiati dopo che il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin si è recato sul posto e ha preso la parola. Le immagini mostrano ... Parigi, guerriglia nel quartiere della sparatoria: proteste e scontri | Cinque agenti sono rimasti feriti Parigi, spari in un centro curdo: scatta la guerriglia nel quartiere Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Nel quartiere del Fabourg Saint-Denis -a un centinaio di metri dalla rue d'Enghien, la zona dalla sparatoria di questa mattina sono arrivate pattuglie in tenuta antisommossa a rafforzare le forze di p ...