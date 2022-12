Paola Caurso | che malattia ha il figlio Michele? «Gli è successa una disgrazia» | ecco cosa ha

Leggi su donnapop

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Caruso è stata assente dai social e finalmente nelle ultime ore è tornata a far capolino per spiegaresta succedendo: la bionda showgirl è preoccupatissima per ladi suo. Magli è successo? Leggi anche: Cheha ildiCaruso? Grande preoccupazione per Michelino, ildi...