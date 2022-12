Pannelli fotovoltaici | più incentivi al Nord perché c' è meno sole

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Alc’èrispetto al Sud, quindi in quei territori glial fotovoltaico devono essere più alti. Questo il ragionamento alla base del decreto "sblocca-comunità" su cui sta lavorando il...

Sky Tg24

... con a seguire la variante urbanistica 2022 su impiantisolari. Con l'insediamento della nuova Commissione paesaggistica, composta per la prima volta da un agronomo, un ...Comunità energetiche, Inzago aveva capito tutto dieci anni fa Nel 2012 cinquanta famiglie "adottarono" isul tetto della media di Inzago John e Robert Kennedy compiendo una ... Pannelli fotovoltaici, l’idea del governo: più aiuti al Nord dove c’è meno sole Fornirà energia per illuminazione pubblica, scuole e stabili comunali. Un altro impianto sarà installato sulla Casa di Riposo Ardito Desio ...Kennedy Energia Srl a Inzago è stata, ed è tutt’ora, un esempio di cittadinanza attiva, fatta da persone che credono nella partecipazione e nella condivisione di nuovi progetti per un’energia sempre p ...