Panettoni industriali venduti come artigianali | la frode scoperta dai Nas Sequestri e chiusure per pasticcerie e pescherie

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dai fintiartiginali in pasticceria alla scarsa igiene nelle. In occasione delle festività di Natale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con il...

artigianali. Un mare magnum che negli ultimi anni, complice una marea inarrestabile di adepti, è cresciuto sempre di più. I cari vecchisembrano scomparsi, sostituiti da schiere di scatole colorate con il comprovato vessillo di "artigianali". Sembrano è però la parola chiave, visto che negli ultimi giorni un'...spacciati per artigianali , dolci e prodotti ittici privi della tracciabilità di origine o mal conservati e in alcuni casi gravi carenze igieniche, che hanno portato alla ... Panettoni industriali rivenduti come artigianali a prezzi quintuplicati, denunce e sequestri dei Nas in tutta... di Chiara FabriziCirca 150 kg di panettoni industriali venduti come artigianali sono stati sequestrati dal Nas nella zona dell'Alto Tevere. Il blitz è scattato nei giorni scorsi nell'ambito di una cam ...Nuovo giro di vite dei Nas contro esercenti che producevano o vendevano panettone o pandoro di dubbia qualità.