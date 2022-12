Panettoni e pandori industriali spacciati per artigianali Sequestri in tutta Italia da Nas e Ministero della Salute

Il Post

In particolare, sono stati già intercettati e sottratti al consumo 1.775 tra, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece di provenienza industriale e ...In particolare, sono stati già intercettati e sottratti al consumo 1.775 tra, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello ... È un gran momento per i panettoni Dai finti panettoni artiginali in pasticceria alla scarsa igiene nelle pescherie. In occasione delle festività di Natale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con ...La legge di bilancio «si può e si deve migliorare» ma non è «una catastrofe». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre alla Camera si assiste alla corsa contro il tempo per approvare la mano ...