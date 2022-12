Pagellone sport italiano 2022 | nuoto e volley da 10 | calcio fallimentare | ciclismo a due facce

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Se nel 2021 loaveva raggiunto probabilmente l’apice massimo della sua storia, rinverdendo i fasti del 1982 e del 2006, anche l’annonon è stato tanto da meno. I 16 ori mondiali in specialità olimpiche (non contiamo quello di Massimo Stano, perché la 35 km individuale non farà parte del programma di Parigi 2024) la dicono lunga sul livello complessivo raggiunto dagli azzurri. Il processo di crescita non si ferma ed esistono i presupposti, tra un anno e mezzo, per provare a fare ancora meglio della già memorabile ed indelebile edizione a cinque cerchi nel Sol Levante. Come da tradizione, vi proponiamo dunque il nostro storico, in cui passiamo in rassegna tutte le discipline dello, tracciando un bilancio in base ai risultati conseguiti. ...