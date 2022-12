Outlander 7 | il teaser trailer aggiorna sull' uscita dei nuovi episodi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Starz ha condiviso ildi7, svelando inoltre il periodo previsto per l'delle puntate inedite sugli schermi americani.7 ha ora un periodo previsto per l'sugli schermi di Starz grazie alcondiviso online: i fan dovranno attendere fino all'estate 2023. Nel video si assiste ad alcuni degli eventi al centro delle prossime puntate, tra cui un incendio che potrebbe avere delle conseguenze tragiche per la famiglia Fraser. Neldella settima stagione disi vede inoltre Jamie che si confida con Claire parlandole di un sogno che ha avuto, Brianna che sembra stia partorendo, una processione che conduce a un funerale e Ian, a quanto pare molto irato. ...

