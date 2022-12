Oroscopo Paolo Fox Sabato 24 Dicembre 2022 | Cancro pensieroso

Leggi su zon

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’diFox per oggi,24Ariete Cercate di recuperare ottimismo perché non vogliamo musi lunghi. Questa giornata di venerdì vi permette di ottenere qualcosa in più purché non ci siano troppe amarezze, soprattutto sul posto di lavoro. Toro Buona questa giornata per risolvere un problema per l’aspetto pratico della vostra vita. Il Sole è sempre molto positivo nel settore della forza fisica, ecco perché in questi giorni vi sentite decisamente meglio e certe cure che avete iniziato hanno maggior fortuna. Gemelli Come ieri dobbiamo invitarvi a non esagerare con gli sforzi, in effetti questa giornata parte con qualche piccolo fastidio anche a livello fisico che vi trascinate da tempo.In questa giornata del 24sembrate ...