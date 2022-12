Oroscopo Paolo Fox dal 24 al 30 dicembre 2022 | le previsioni della settimana

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Fox dal 24 al 30: torna l'appuntamento con leastrologiche pubblicate dalla rivista DiPiù Tv. Il Capricorno sarà baciato dalle Stelle, mentre il Cancro sarà agitato. Vediamo, nel dettaglio, cosa suggeriscono gli Astri ai dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Venere è contraria da qualche, non è una fase semplice per i nuovi incontri, mentre chi è in coppia penserà a convivenze e matrimoni. In ambito professionale, è probabile che in tanti siate in attesa del rinnovo di un contratto o lo sblocco di una questione legale. TORO – Le situazioni che partono adesso sono favorevoli al punto che potrete sperare in un incontro importante e Natale regalerà un'emozione in più. Speranze per le coppie che hanno discusso, mentre chi sta bene ritroverà ...