Oriana piange al GF Vip | Antonella dubita del suo malessere e l’attacca | “Ti sei già ripresa?” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Marzoli sta vivendo un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Antonino Spinalbese, la venezuelana ha passato molto tempo tra le coperte fino a quando Giaele non è intervenuta per farla alzare.al GF Vip,del suo“Stavo così due sere fa,vo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.