Orgoglio-Meloni | ecco come si presenta a Baghdad dai nostri militari | Guarda

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A ridosso del Natale,che Giorgiavola in Iraq, nel giorni concitati dell'approvazione della manovra. A, il premier è stato ricevuto dal capo dello Stato iracheno, Abdul Latif Rashid: a riferirlo è l'agenzia di stampa irachena "Shafaq News". In un incontro separato, la leader FdI ha avuto anche un colloquio con il presidente del Parlamento iracheno, Muhammad al Halbousi. E ancora, nel corso della visita ha incontrato l'Ambasciatore Maurizio Greganti e, per un saluto, il personale dell'Ambasciata, idel I Reggimento Tuscania e XIII Reggimento Friuli Venezia Giulia dei Carabinieri, i funzionari italiani che prestano servizio presso le Organizzazioni internazionali. Giorgiasi èta ad omaggiare le forze armate tricolori vestita con tuta ...

RaiNews

... con il petto gonfio d', questo lampione, qui nel mio collegio, l'ho fatto io con il mio ...chiamano fanno convocare il presidente del Senato ed iniziano a preparare un elenco per Giorgia...Come in una letterina a Babbo Natale,descrive il Paese che si aspetta di trovare tra cinque ... Insomma, 'è mancato l'ottimismo, un po' di sano' nazionale. 'Non siamo l'eterna ... Meloni ospite di Bruno Vespa: "Mi aspetto italiani più ottimisti e orgogliosi della propria nazione" Il primo debutto televisivo (da premier) di Giorgia Meloni si è consumato nel salotto calmo di Bruno Vespa. Ieri, in onda su Rai1 dopo il TG1, Meloni ha ...La premier Giorgia Meloni ieri ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta ha parlato di Mes, migranti e rapporto con l'Europa.